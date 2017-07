A fusión e venda das caixas supuxo a destrución da metade dos postos de traballo

economia

O BNG quería que a comisión de investigación sobre o desaparecimento das caixas galegas pesquisase tamén o proceso que levou á venda do Popular-Pastor ao Banco de Santander, unha operación que a formación nacionalista cualifica como "estafa bancaria". A iniciativa bateu co muro da maioría absoluta do PP e tampouco contou co apoio do PSdeG, que se abstivo. A cámara si aprobou unha iniciativa socialista transaccionada coa formación conservadora en que se insta os órgaos de supervisión bancaria a que investiguen as últimas ampliacións de capital do Popular previas á súa compra polo Santander.