Apoio unánime do Parlamento aos medios en galego

Unanimidade do Parlamento de Galiza no apoio aos medios de comunicación en galego. Todas as forzas representadas na Cámara respaldaron a declaación institucional que esta cuarta feira leu o presidente do organismo, Miguel Santalices, co gallo de Día dos Medios en galego, 7 de febreiro.

Santalices sinalou que apoiar estes medios supón “avanzar no camiño de coñecer a nosa realidade”, ao tempo que facía un chamamento “ao conxunto da sociedade galega para que apoie esta reivindicación”.

Na declaración explícase a elección da data, 7 de febreiro, por ser a do nacemento de ‘O Tío Marcos d’A Portela’, a primeira publicación escrita integramente en galego. Subtitulada “Parrafeos co pobo galego” e impulsada por Valentín Lamas Carvajal, conseguiu un notábel éxito, chegando a vender 4.000 exemplares nunha comunidade que daquela contaba con altos niveis de analfabetismo.

“O escritor e editor da cidade das Burgas recolleu na publicación a bandeira ergueita por Rosalía de Castro en Cantares gallegos, sumouse á defensa e reivindicación da cultura popular e expresou os sentimentos cotiáns da sociedade galega, especialmente da xente máis humilde. Con moito humor, sentido crítico e ironía, Valentín Lamas soubo conectar á perfección coas principais preocupacións do mundo rural. Nas páxinas de O Tío Marcos d´a Portela protestábase contra temas candentes do momento como a sangría da emigración, a elevada carga impositiva –os denominados trabucos- o atraso da agricultura, as malas comunicacións e a febleza da industrialización”.

“Na declaración lémbrase que ao Tío Marcos sucedéronlle nos anos inmediatos outras oito publicacións escritas tamén en galego: A Fuliada, O Galiciano, A gaita gallega, Galicia, A Tía Catuxa, As Burgas, O Labrego e A Monteira”.

“O 7 de febreiro é unha boa ocasión para visibilizar os medios de comunicación que utilizan a lingua galega e poñen o foco na realidade do país”, concluíu Santalices.