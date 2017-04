Nahuel e Irati van ser xulgados en Compostela esta quinta feira, 20 de abril, acusados dun delito de desordes públicas polos que se pide para cada un deles 2 anos e seis meses de prisión. Para Irati solicítase, tamén, 8.000 euros en concepto de danos. Hai convocada unha concentración solidaria ás portas do xulgado de Fontiñas (11:00 horas) e outra xa pola tarde, na Praza de Cervantes, 20:00 horas.

O 9 de xaneiro de 2013 tivo lugar na Praza de Cervantes unha concentración en solidariedade con Hadrián Mosquera, ‘Senlheiro’, mozo de Ames que viña de ser detido, acusado de facer parte de Resistencia Galega, e ao que se lle aplicaba a coñecida como ‘lei anti-terrorista’. Finalizada a concentración, varias persoas iniciaron unha manifestación espontánea que percorreu varias rías da cidade e acabou con enfrontamentos coa Policía.

Tres meses despois, un operativo policial detén a Nahuel e procede a rexistrar a súa vivenda no marco do que fontes policiais afirmaban que era unha operación relacionada cos incidentes acontecidos após a concentración de xaneiro. Seis meses despois daquel 9 de xaneiro, a Irati notifícanlle a súa imputación a raíz do sucedido aquel día.