Vigo gasta no alumeado de Nadal tanto como o resto de cidades galegas xuntas

social

Máis un número do semanario saído do prelo. Falamos coa veciñanza que se levanta contra o proxecto de reabrir unha mina en Touro, entrevistamos Carlos Babío e Manuel Pére, aurores de ‘Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio’, conversamos co sociólogo Ramón Grosfoguel, lembramos a expulsión dos deputados nacionalistas do Parlamento de Galiza en 1982, falamos con Marilar Aleixandre e publicamos un adianto editorial de ‘A Filla do Minotauro’... todo isto e máis xa na nosa loxa.