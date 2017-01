A xuízo 3 veciños por defender o Miño das “gadoupas” privadas

Esta sexta feira, 20 de xaneiro, terá en lugar en Lugo un xuízo contra tres persoas, acusadas de “coaccións” por Inca, a empresa adxudicataria da Fábrica da Luz, unha hidroeléctrica que foi a primeira fonte de electricidade da cidade. Esta firma acusa Lola Torrealba, Lois Losada e Miguel Revaldería de coaccións durante unha concentración a traballadores nunha obra no dique do río. Eles négano. A concentración foi espontánea e limitouse a “denunciar unha ilegalidade”, afirma Lois Losada en conversa con Sermos Galiza. “Nós mesmos chamamos o Seprona e a Policía local para que tomasen nota do que se estaba a facer”, lembra. A empresa, engade, avisou a Policía Nacional, que no seu informe reflectiu o “carácter pacífico” da concentración.

Mais, cal é esa ilegalidade que se quería denunciar? Pois, como lembra a plataforma Lugo de cara ao Miño, “o reinicio das obras da ataguía ilegal e que a Confederación Hidrográfica Miño-Sil tiña paralizadas”. Losada lembra que o Concello sacou a concurso a Fábrica da Luz, que levaba décadas en desuso. A adxudicataria logrou permiso para ampliar o caudal de 7.000 a 18.000 litros, procurando obter máis electricidade a través dunhas novas turbinas. Para poder colocalas compría dragar o río e para facer esta operación había que facer un dique.

“Un dique que tiña permiso para facerse nun sitio e época determinada”. E iso, indica Losada, non foi así, o que se denunciou, polo impacto que iso tiña. A Confederación parou temporalmente as obras. “Como viña o período de crecidas autorizou reforzar o dique”. Mais esa autorización aproveitouse para, afirman, “seguir construíndo o dique”. Alertados por un veciño, un grupo de persoas concentrouse no sitio para denunciar a “ilegalidade”, avisando mesmo a Seprona e Policía Local.

A empresa acúsaos agora de coaccións. Os acusados lembran que nun primeiro termo, a empresa Inca dirixiu esta denuncia penal contra o colectivo ecoloxista Adega e a plataforma Lugo de Cara ao Miño, mais o xulgado arquivouna por falta de fundamento. Foi entón cando, Inca mudou de estratexia e solicitou a revogación do sobreseemento da denuncia para dirixir a mesma contra varias persoas particulares, tres das cales serán xulgadas o vindeiro 20 de xaneiro.

No trasfondo, a defensa do Miño fronte as "gadoupas" de intereses dunha empresa privada, como sinala Lugo de cara ao Miño. E a crítica non só a unhas actuacións ("dique ilegal", con efectos prexudiciais como danos a un caneiro, denuncian) mais tamén a un proxecto. Por iso piden ao Concello que, aproveitando os "incumprimentos" da empresa, rescinda a concesión.