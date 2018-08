Multa de 3,4 millóns de euros a estibadoras e sindicatos do Porto de Vigo

economia

A AP-9, a AG-57 (Puxeiros-Val Miñor), a AG-55 (A Coruña-Carballo) e a AP-53 (Santiago-Dozón) pasan a ser controladas por un emporio das pensións privadas, fondos en concreto do Reino Unido, Holanda e Canadá. Globalvia inviste 723 millones na adquisición do 55,6 % de Itínere. A operación —acordada con Abanca, que vende o seu 23,81 por cento— realízase en pleno debate sobre a transferencia da AP-9 a Galiza, vetada en reiteradas ocasións polo Goberno Raxoi e pendente agora de discusión parlamentar no Congreso dos Deputados.