Portugal regista os seus melhores dados de desemprego desde 2002

O Instituto Nacional de Estatística português acaba de fazer públicos nesta segunda feira os dados relativos à taxa de desemprego do último mês de maio. O paro fica em 7% da população activa, o valor mais baixo em 16 anos, anotado em outubro de 2002. Em cifras concretas, isto deixa o país luso com 347,1 mil pessoas desempregadas fronte a 4.805,0 mil pessoas trabalhadoras.

Em pontos percentuais, os actuais registos deitados pelo INE batem todas as previsões, que antecipavam um descenso do desemprego menos acusado. O paro experimentou uma redução de 0,1 a respeito do mês de abril e 0,6 a respeito dos três meses prévios. Em termos inter-anuais, a cifra supõe uma queda de 2,2 pontos em comparação com o mês de maio de 2017.

Em dados desglosados, 19,6% da população moça não tem trabalho fronte 5,8% da população adulta. O INE estima uma diminuição de 0,9 e 0,2% respetivamente nestes sectores.

A taxa de desemprego portuguesa, 7 por cento, é notavelmente inferior à galega e à espanhola —13,99 e 15,28 por cento, respectivamente.