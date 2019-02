Estudantes corsos bloquean edificios oficiais para demandar poder aprender no seu idioma

internacional

Esta semana é a quenda das testemuñas no xuízo ao procés. Ten unha particularidade procesal moi relevante: as testemuñas están obrigadas a dicer verdade —non como as persoas acusadas, que poden até mentir en lexítima defensa— e non poden eludir ningún interrogatorio. Chega o momento de Mariano Raxoi e tamén de Vox.