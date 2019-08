Portugal rexistra 18 asasinatos machistas no que vai de ano

internacional

A virada do Estado turco cara ao autoritarismo non se detén. O Goberno do islamista Recep Tayyip Erdogan destituíu unilateralmente os alcaldes das tres maiores cidades kurdas do territorio, Diyarbakir, Mardin e Van. Os tres gañaron as eleccións locais o pasado mes de abril nas fileiras da formación de esquerda e procurda Partido Democrático dos Pobos (HDP).