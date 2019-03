Educación reprende unha profesora por ensinar matemáticas en galego na Pontenova

Nunha mensaxe pendurada no seu muro de Facebook, a docente do Instituto de ensino secundario Enrique Muruais, na Pontenova, explicaba que “o 100% do alumnado é galego falante. A profesora tamén aprobou hai 28 anos unha oposición para ser docente na Galiza”. A continuación, expón o seu método de funcionamento.

“Cada inicio de curso comento na aula que en 2010 a Xunta sacou un decreto que me 'obriga' a impartir as clases en castelán”, escribe, “falamos do sentido común e seguimos a entendernos de marabilla na nosa lingua”. Mais á Consellaría de Educación non lle vale.

“Esta semana a Administración contactou comigo para falarmos da miña desobediencia e lembrame que, na Galiza, as matemáticas non poden impartirse en galego, só en castelán ou en inglés!!!”.