Fronte común para promover as linguas propias das nacións sen Estado

“No Estado español o 45% dos seus cidadáns viven en territorios con lingua propia diferente do castelán”, argumenta o documento, subscrito ademais polo Kontseilua de Euskal Herria; Ómnium Cultural, Ciemen e Plafatorma per la Llengua de Catalunya; Acció Cultural del País Valencià; Obra Cultural Balear; Nogará de Aragón e a Iniciativa pel Asturianu.

As organizacións asinantes demandan do Estado español o cumprimento dos acordos e tratados internacionais que ratificou, como a Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias “ou documentos consensuados pola sociedade civil, entidades de recoñecemento internacional ou expertos”. “O Estado debe ser excluínte con todas as discriminacións sexa cal for a razón, tamén a lingüística”, engaden.

O texto estrutúrase en seis puntos. “As linguas propias distintas do castelán deben gozar dos mesmos dereitos e deberes que se recoñecen ao castelán” é o primeiro. Entre eses dereitos, o deber de coñecemento das linguas cooficiais é o principal, sinala. “O Estado debe asumir de feito e de dereito a súa condición plurilingüe”, di o terceiro apartado. Ademais, o manifesto pide reformas estatutarias para a oficialidade das linguas propias que aínda non son oficiais: é o caso do asturiano ou o aragonés.

“Para garantir a igualdade lingüística, o Estado debe estender deberes e dereitos dos que até agora só se beneficiou o castelán”, expón o punto seis. E o sexto e último expresa que “os poderes do Estado non deben de ser nunca arietes contra a promoción das linguas do Estado”.

“500 normas que amparan o español”



Na presentación de Pontevedra -simultánea a outras en Barcelona e Donostia-, o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira lembrou que “existen máis de 500 disposicións legais que amparan o español”. Como exemplo puxo que a lingua galega “non é requisito para o acceso á administración pública, incluída xustiza ou corpos de seguridade; a súa presenza nos medios públicos estatais é anecdótica; a lexislación restrinxe a presenza das linguas na etiquetaxe e información de produtos”.

Segundo Maceira, “só desde posicións de odio, favorábeis á discriminación e contrarias ao pluralismo se pode defender a situación actual”. Para o presidente da Mesa e portavoz de Queremos Galego, “O Estado español é plurilingüe, e daquela todas e todos os cidadáns temos os mesmos deberes e dereitos”, asegurou.

O manifesto Pluralidade lingüística: liberdade, igualdade, democracia fíxose público un día despois da convocatoria de manifestacións en vilas e cidades do país para o 17 de maio baixo o lema Máis que nunca, Queremos Galego.