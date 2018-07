O PP deixou atada a continuidade do Ducado de Franco

politica

Miguel Anxo Fernández Lores (Vilalonga, 1954), alcalde de Pontevedra (BNG), recíbenos no seu despacho, no que se contan por ducias os premios recibidos ao modelo de cidade. “Os máis importantes están fóra, á vista de todo o mundo”, dinos. Refírese, entre outros, ao premio da ONU-Hábitat e ao premio á excelencia que entrega unha axencia do ex alcalde de Nova Iorq, Michael Bloomerg. Eis un extracto da entrevista que publicamos no Sermos Galiza número 303.