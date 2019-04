Vía Galega difunde un vídeo sobre a Revolución Galega de 1846 en resposta á Xunta Electoral

“A nossa #HistoriaSilenciada e que a Junta Eleitoral Provincial nom quer que conhezas, dim que pode condicionar o teu voto. Nom sabemos se difundi-lo também será ilegal, que achades?”. Así presenta nas redes sociais Vía Galega o vídeo sobre a Revolución Galega de 1846 que é una resposta á denegación por parte da Xunta Electoral Provincial (XEP) da realización do acto programado para o 27 de abril para dar a coñecer e conmemorar aqueles feitos e en lembranza dos Mártires de Carral.

“Imos facer unha viaxe no tempo para coñecer a Revolución Galega de 1846, cando en Galiza esperta a conciencia de ser unha colonia da Corte e o exército español aplaca a rebelión popular cos fusilamentos dos Mártires de Carra”m, sinalan desde Vía Galega.

A Xunta Electoral Provincial alegou como motivo para non autorizar este acto, explica Vía Galega, a coincidencia da data coa xornada de reflexión e "perante o risco de que na mobilización se produzan actos de campaña electoral que poidan incidir no exercicio do dereito de voto".

Vía Galega denuncia publicamente a prohibición destes actos por parte da Xunta Electoral Provincial, “por coartar o dereito de liberdade de expresión ao alegar motivos electorais, cando é unha iniciativa cívica, plural, apartidaria, que non participa na campaña electoral nin fixo pronunciamento público ningún alusivo ao tema ou ás forzas políticas que se presentan”.