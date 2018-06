Ecoloxistas protestan en Londres na xunta de accionista da empresa da mina de Touro

social

Máis un número do semanario tirado do prelo. Lembramos o Estatuto do 36, entrevistamos o escritor Manuel Gago e deputado Davide Rodríguez, debullamos a estratexia de privatización do PP da sanidade pública e lembramos Xabier P. DoCampo, unha das máis grandes plumas da literatura galega, da man do editor Manuel Bragado; con ilustración inédita de Xosé Cobas e coa publicación do relato por entregas que Docampo escribira para o Caderno de Agosto de Sermos Galiza en 2014. Todo isto, e máis, xa na nosa loxa.