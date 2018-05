Multa de 1.800 euros a 3 persoas que despregaron unha faixa solidaria cos presos independentistas

social

O Rexenera Fest de Carballo é unha cita coa arte urbana que desde o 2015 actúa como axente rehabilitador contra as políticas construtivas dos anos 60, especialmente visíbeis na capital bergantiñá. Cada ano, artistas da Galiza e doutras partes do mundo achegan a súa obra a este museo ao aire libre que son as rúas da vila, cunha veciñanza que colabora activamente co fin de renovar espazos deteriorados e mellorar a paisaxe urbanística.