Centos de mulleres saen ás rúas de vilas e cidades de Galiza contra o último asasinato machista

Máis un número do semanario saído do prelo. Entrevistamos María Xosé Queizán e o presidente do Consello de Administración de Sermos Galiza S.A, Xoán Costa; tomamos o pulso do estado do fútbol gaélico feminino en Galiza após o triunfo da selección en Europa, desvelamos como as construtoras galegas están a desembarcar no nicho fiscal de Malta, debullamos as mil vidas da banda deseñada galega… Todo isto e máis xa na nosa loxa.